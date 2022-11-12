Демократ Марк Келли победил на выборах в Сенат в Аризоне

Действующий сенатор-демократ Марк Келли победил на выборах в верхнюю палату Конгресса США в Аризоне.

Действующий сенатор-демократ Марк Келли победил на выборах в верхнюю палату Конгресса США в Аризоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пятницу ведущие американские СМИ со ссылкой на свои подсчеты.

По информации газеты The New York Times, Келли после подсчета 88% голосов набирает 52%, его соперник-республиканец Блейк Мастерс - 46%. Официальные данные будут объявлены позднее, однако, согласно существующей практике, ведущие американские СМИ называют победителя, когда исход уже не может поменяться. С выводами о победе Келли выступил также телеканал CNN.

В результате у демократов вместе с Аризоной 49 мест в Сенате, у республиканцев - столько же. То, какая партия будет контролировать Сенат, определится по результатам выборов в Джорджии и Неваде. В Джорджии, поскольку никто из кандидатов не набрал 50% голосов, на 6 декабря назначен второй тур. При этом с небольшим отрывом в первом туре лидировал демократ Рафаэль Уорнок. В Неваде разрыв между демократом Катрин Кортез Масто и республиканцем Адамом Лаксалтом составляет всего 800 голосов, исход выборов может решиться в ближайшие часы. Если демократы победят в Неваде, они получат контроль над Сенатом, поскольку в случае равного распределения мест решающим становится голос вице-президента, которым является демократ Камала Харрис.

Во время выборов в Аризоне были зафиксированы проблемы с электронными машинами для голосования, на что обратил внимание экс-президент США Дональд Трамп, призвавший расследовать ситуацию.