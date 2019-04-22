Дело в отношении экс-президента Армении и бывшего генсека ОДКБ направлено для передачи в суд

Специальная следственная служба Армении передала прокурору уголовное дело по событиям 1 марта 2008 года с обвинительным заключением в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генерального секретаря Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Специальная следственная служба завершила предварительное расследование уголовного дела по событиям, произошедшим в Ереване 1-2 марта 2008 года.

Часть уголовного дела, касающаяся Р.Кочаряна, С.Оганяна, Ю.Хачатурова и А.Геворкяна, направлена прокурору для передачи в суд.

В частности, Р.Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах, С.Оганяну и Ю.Хачатурову - в свержении конституционного строя, А.Геворкяну – в пособничестве свержению конституционного строя, получения взятки в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем.