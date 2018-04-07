"Дело Скрипалей" будет обсуждено на встрече глав МИД стран-членов ЕС

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза обсудят дело об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Люксембурге в понедельник, 16 апреля.

Как передает Report, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"Министры иностранных дел обменяются мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий вокруг атаки в Солсбери, в частности в продолжение саммита ЕС 22-23 марта, включая высылку российских дипломатов некоторыми странами ЕС и странами, не входящими в ЕС", — говорится в тексте.

При этом отмечается, что главы МИД европейских стран также обсудят реализацию принципов политики ЕС в отношении России, принятых в марте 2016 года.

26 марта США, Канада и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери.

Россия предприняла ответные меры.