Дело об убийстве афроамериканца полицейским в США дошло до суда

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Бывшему полицейскому из американского штата Южная Каролина Майклу Следжеру предъявили в окончательной редакции обвинение в убийстве безоружного афроамериканца, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Теперь дело будет рассматривать суд. Дата первого заседания пока не назначена. В случае подтверждения вины полицейского в суде ему грозит до 30 лет тюрьмы. Смертную казнь в его отношении применить не могут из-за отсутствия отягчающих обстоятельств.

В основу обвинительного заключения легла видеозапись инцидента, сделанная на мобильный телефон прохожим. На ней видно, что полицейский восемь раз стреляет в спину убегающему афроамериканцу. Оружия у потерпевшего нет.

Афроамериканца Уолтера Скотта застрелили 4 апреля. Пользовательская запись случившегося попала в СМИ и вызвала широкий резонанс. Практически сразу после этого полицейского задержали и уволили с работы.