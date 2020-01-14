Дело об импичменте Трампу передадут в сенат 15 января

Палата представителей США передаст в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам один из руководителей фракции демократов в палате Хаким Джеффрис.

По данным газеты Politico, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на закрытой встрече сообщила, что голосование в палате относительно передачи статей импичмента Трампу в сенат может пройти в среду. Она не назвала имена обвинителей из числа депутатов палаты представителей, заявив, по данным издания, что "не готова это сделать сегодня".