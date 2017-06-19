Дело о гибели главы Total будет рассмотрено в особом порядке

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Солнцевский суд Москвы решил рассмотреть в особом порядке дело водителя снегоуборщика, подозреваемого в гибели главы компании Total Кристофа де Маржери, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Особый порядок предполагает, что подсудимый полностью признает вину, а суд не изучает доказательства по делу, что влияет на смягчение ему наказания.

Слушания по делу назначены на 30 июня.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел нетрезвый Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. В результате произошло столкновение. Мартыненко и Леденев признают свою вину, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.