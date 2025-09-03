Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Делегат СОР29: Принятые в Баку исторические решения должны быть реализованы без промедления

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 15:04
    Делегат СОР29: Принятые в Баку исторические решения должны быть реализованы без промедления

    Представитель председательства СОР29 выступил на открытии Четвертого диалога в рамках Рабочей программы ОАЭ по справедливому переходу в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

    Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в "Х".

    Была подчеркнута важность адаптации справедливого перехода к уникальным социальным, экономическим и национальным условиям каждой страны, отражая их пути развития и приоритеты. 

    "Представитель подчеркнул, что предоставление ключевых средств реализации, таких как финансирование, технологии и наращивание потенциала, имеет решающее значение для обеспечения справедливости и инклюзивности. В этом контексте было отмечено, что исторические решения по финансовой цели, принятые на СОР29 в Баку, должны быть реализованы без промедления, чтобы создать необходимые условия для справедливых и равноправных переходов", - говорится в сообщении.

