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Делегация ВС Китая провела стратегические консультации в Великобритании и Франции

Делегация ВС Китая провела стратегические консультации в Великобритании и Франции Делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетила Великобританию и Францию для участия в стратегических консультациях.
Другие страны
1 июля 2023 г. 10:17
Делегация ВС Китая провела стратегические консультации в Великобритании и Франции

Делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) посетила Великобританию и Францию для участия в стратегических консультациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Министерство обороны КНР.

Как уточняется на странице китайского ведомства в социальной сети WeChat, поездка длилась с 24 июня по 1 июля. Главная цель визитов представителей НОАК в указанные страны - обсуждение развития двусторонних отношений в оборонной сфере.

Кроме того, в ходе поездки состоялся "глубокий обмен мнениями по международным и региональным вопросам". Эти визиты, как отмечается, "усилили взаимопонимание и обоюдное доверие".

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