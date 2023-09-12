Делегация военных Китая отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений

Делегация армии Китая отменила визит в Японию на фоне ухудшения отношений двух стран.

Делегация армии Китая отменила визит в Японию на фоне ухудшения отношений двух стран.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Визит был намечен на середину - вторую половину сентября. В качестве организаторов выступали японский Фонд мира Сасакавы и Китайское научное общество международной стратегии. В Фонд мира Сасакавы поступило извещение от китайской стороны о том, что их планы изменились и визит не состоится.

Подобные обмены между китайскими военными и сотрудниками сил самообороны Японии начались в 2001 году. Они были прерваны из-за пандемии, но возобновились в июле, когда в Китай прибыла делегация сил самообороны Японии. Ответный визит должен был состояться в сентябре. Однако, как сообщает агентство, он был отложен на неопределенное время и, вероятно, перспектив его проведения до конца года нет.

С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.