Делегация талибов посетит Исламабад для обсуждений по Афганистану

Представители движения "Талибан" посетят Исламабад для обсуждения развития событий вокруг мирного процесса в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин.

"Делегация высокого уровня во главе с Муллой Абдулом Гани Барадаром посетит Исламабад в среду, 2 октября", - сообщает представитель движения.

По его словам, делегация намерена провести переговоры с официальными лицами страны по ряду важных вопросов.

"Встреча в Пакистане станет четвертой по счету после визита в Россию, Китай и Иран", - добавил Мохаммад Сохаил Шахин.