Делегация "Талибана" провела встречу с главой МИД Катара

Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" встретилась в столице Катара Дохе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Делегация захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" встретилась в столице Катара Дохе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter сообщил в воскресенье представитель радикалов и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид.

"Стороны обсудили дружеские отношения, экономические проекты на афганской территории и ряд других вопросов... Господин Аль Тани подтвердил, что Катар готов к сотрудничеству с Афганистаном. В свою очередь (назначенный талибами) временный глава афганского МИД мавлави Амир Хан Моттаки поблагодарил катарскую сторону за сотрудничество и подчеркнул важность укрепления отношений в будущем", - указано в сообщении.

Прибывшая в Доху в пятницу делегация "Талибана" проводит здесь переговоры с дипломатами ряда стран и членами международных организаций, в частности с представителями Госдепартамента США, а также Евросоюза.