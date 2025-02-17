Делегация Талибана обсудит в Токио гуманитарную помощь и отношения Афганистана с Японией

Делегация движения “Талибан”, находящегося у власти в Афганистане, впервые посетила Японию с визитом.
Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.
По их данным, группа представителей "Талибан", включающая официальных лиц из министерств иностранных дел, образования, экономики и здравоохранения, прибыла в Японию в воскресенье. Визит продлится неделю и, как предполагается, будет сосредоточен на обсуждении гуманитарной помощи и возможных дипломатических связей.
Талибы направили делегацию в ответ на приглашение, полученное от руководителя аналитического центра Sasakawa Peace Foundation и бывшего главы миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото во время визита в Афганистан прошлым летом.
Ожидается, что группа будет добиваться получения большей гуманитарной поддержки, а также может обсудить отношения между Японией и Афганистаном.
Заместитель министра экономики Латиф Назари отметил, что поездка является частью усилий Талибана интегрироваться в международное сообщество.