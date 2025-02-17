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Делегация Талибана обсудит в Токио гуманитарную помощь и отношения Афганистана с Японией

Делегация Талибана обсудит в Токио гуманитарную помощь и отношения Афганистана с Японией Делегация движения “Талибан”, управляющего Афганистаном, впервые посетила Японию с дипломатическим визитом.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 13:44
Делегация Талибана обсудит в Токио гуманитарную помощь и отношения Афганистана с Японией

Делегация движения “Талибан”, находящегося у власти в Афганистане, впервые посетила Японию с визитом.

Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ.

По их данным, группа представителей "Талибан", включающая официальных лиц из министерств иностранных дел, образования, экономики и здравоохранения, прибыла в Японию в воскресенье. Визит продлится неделю и, как предполагается, будет сосредоточен на обсуждении гуманитарной помощи и возможных дипломатических связей.

Талибы направили делегацию в ответ на приглашение, полученное от руководителя аналитического центра Sasakawa Peace Foundation и бывшего главы миссии ООН по содействию Афганистану Тадамити Ямамото во время визита в Афганистан прошлым летом.

Ожидается, что группа будет добиваться получения большей гуманитарной поддержки, а также может обсудить отношения между Японией и Афганистаном.

Заместитель министра экономики Латиф Назари отметил, что поездка является частью усилий Талибана интегрироваться в международное сообщество.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban"ın nümayəndə heyəti ilk dəfə Yaponiyaya səfər edib
Версия на английском языке Japan hosts Taliban delegation for talks on aid, potential relations

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