Делегация США прибыла в КНДР для подготовки к саммиту

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Американская делегация прибыла в Северную Корею для подготовки к саммиту США — КНДР, в котором ожидается участие лидеров двух стран — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, делегацию возглавляет бывший посол США в Южной Корее и экс-представитель США по КНДР Сон Ким.

Также американскую сторону представляют член Совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Отмечается, что Шрайвер ранее сопровождал госсекретаря США Майка Помпео во время его визита в Пхеньян.

По данным газеты, Сон Ким перешёл границу между Южной и Северной Кореей, чтобы встретиться с замглавой МИД КНДР Чхве Сон Хи.

Издание утверждает, что встречи пройдут 28 и 29 мая.