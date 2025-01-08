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Делегация Совета нацбезопасности США обсудила в Киеве военную помощь Украине

Делегация Совета нацбезопасности США обсудила в Киеве военную помощь Украине Американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета нацбезопасности США Уинфилдом Свонтоном находится с визитом в Киеве.
Другие страны
8 января 2025 г. 16:36
Делегация Совета нацбезопасности США обсудила в Киеве военную помощь Украине

Американская делегация во главе с директором по вопросам Украины Совета нацбезопасности США Уинфилдом Свонтоном находится с визитом в Киеве.

Как передает Report, об этом сообщило Минобороны Украины.

"Перед заседанием контактной группы по вопросам помощи Украине, которое состоится в Германии, в Киев прибыла американская делегация во главе с Уинфилдом Свонтоном, директором по вопросам Украины Совета национальной безопасности США. Одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года и планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году", - говорится в сообщении.

Также обсуждены вопросы инвестиций США в украинское производство беспилотников, развитие других совместных проектов в области военно-промышленного комплекса.

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