Делегация СБ ООН прибыла в Эль-Ариш для осмотра складов с помощью сектору Газа

Делегация представителей государств-членов Совбеза ООН прибыла в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Делегация представителей государств-членов Совбеза ООН прибыла в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, делегация осмотрит склады с гуманитарной помощью, предоставленной народу палестинского сектора Газа, проинспектирует грузовики, которые ожидают въезда в анклав у контрольно-пропускного пункта "Рафах".

Кроме того, ожидается, что представители СБ ООН посетят раненых палестинцев в больнице города Эль-Ариш.

В октябре Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. С 12 октября аэропорт принял свыше 260 бортов, свои самолеты в Эль-Ариш направила 31 страна, а также ООН, Европейский союз, Всемирная продовольственная программа, Международная федерация Красного Креста, Всемирная организация здравоохранения, гуманитарная группа "Врачи без границ".