О нас

Делегация СБ ООН прибыла в Эль-Ариш для осмотра складов с помощью сектору Газа

Делегация СБ ООН прибыла в Эль-Ариш для осмотра складов с помощью сектору Газа Делегация представителей государств-членов Совбеза ООН прибыла в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 15:49
Делегация СБ ООН прибыла в Эль-Ариш для осмотра складов с помощью сектору Газа

Делегация представителей государств-членов Совбеза ООН прибыла в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его информации, делегация осмотрит склады с гуманитарной помощью, предоставленной народу палестинского сектора Газа, проинспектирует грузовики, которые ожидают въезда в анклав у контрольно-пропускного пункта "Рафах".

Кроме того, ожидается, что представители СБ ООН посетят раненых палестинцев в больнице города Эль-Ариш.

В октябре Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. С 12 октября аэропорт принял свыше 260 бортов, свои самолеты в Эль-Ариш направила 31 страна, а также ООН, Европейский союз, Всемирная продовольственная программа, Международная федерация Красного Креста, Всемирная организация здравоохранения, гуманитарная группа "Врачи без границ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Qəzzada vəziyyətlə bağlı Yaxın Şərqə səfər edib

Другие новости из категории

Швеция выделяет новый пакет помощи Украине в размере 134 млн долларов
Швеция выделяет новый пакет помощи Украине в размере 134 млн долларов
11 декабря 2023 г. 15:38
АБР предоставит кредит в размере 155 млн долларов для поддержки реформ в Пакистане
АБР предоставит кредит в размере 155 млн долларов для поддержки реформ в Пакистане
11 декабря 2023 г. 15:07
Во Франции протестуют водители такси
Во Франции протестуют водители такси
11 декабря 2023 г. 14:40
Два человека погибли в результате перестрелок в швейцарском городе Сион
Два человека погибли в результате перестрелок в швейцарском городе Сион
11 декабря 2023 г. 14:35
МИД Финляндии допустил поэтапное открытие границ с Россией
МИД Финляндии допустил поэтапное открытие границ с Россией
11 декабря 2023 г. 14:19
МИД Китая: Примем меры в ответ на санкции США против компаний из-за Синьцзяна
МИД Китая: Примем меры в ответ на санкции США против компаний из-за Синьцзяна
11 декабря 2023 г. 14:04
Израиль подтвердил открытие КПП на границе с сектором Газа
Израиль подтвердил открытие КПП на границе с сектором Газа
11 декабря 2023 г. 13:42
Правительство Польши сегодня попытается получить вотум доверия
Правительство Польши сегодня попытается получить вотум доверия
11 декабря 2023 г. 12:59
Верховный суд Индии поддержал отмену специального статуса Джамму и Кашмира
Верховный суд Индии поддержал отмену специального статуса Джамму и Кашмира
11 декабря 2023 г. 12:55
В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС
В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС
11 декабря 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi