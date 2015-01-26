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    Делегация России не участвует в заседании Бюро ПАСЕ

    Мы лишены полномочий участвовать в руководящих органах, поэтому на заседании Бюро наших нет, заявил Слуцкий

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Российская делегация из-за принятых в апреле санкций не участвует в заседании уставного органа ПАСЕ — Бюро. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, прибывший в составе делегации РФ.

    "Мы лишены полномочий участвовать в руководящих органах, поэтому на заседании Бюро наших нет", — заявил  Слуцкий журналистам.

    В апреле 2014 года из-за ситуации на Украине российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, права участвовать в заседаниях уставных органов и в мониторинговой деятельности ассамблеи. Делегация покинула зал заседаний до восстановления полномочий. 
    Очередная зимняя сессия ПАСЕ открылась сегодня в Страсбурге.

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