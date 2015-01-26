Делегация России не участвует в заседании Бюро ПАСЕ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Российская делегация из-за принятых в апреле санкций не участвует в заседании уставного органа ПАСЕ — Бюро. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, заявил журналистам глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, прибывший в составе делегации РФ.

"Мы лишены полномочий участвовать в руководящих органах, поэтому на заседании Бюро наших нет", — заявил Слуцкий журналистам.

В апреле 2014 года из-за ситуации на Украине российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, права участвовать в заседаниях уставных органов и в мониторинговой деятельности ассамблеи. Делегация покинула зал заседаний до восстановления полномочий.

Очередная зимняя сессия ПАСЕ открылась сегодня в Страсбурге.