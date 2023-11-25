Делегация парламента Чехии прибыла в Украину

Делегация парламента Чехии прибыла с однодневным визитом в Украину.

Делегация парламента Чехии прибыла с однодневным визитом в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает чешское информационное агентство CTK.

Спикеры Палаты депутатов (нижней палаты) Чехии Маркета Пекарова-Адамова и Сената (верхней палаты) Милош Выстрчил будут приняты президентом Украины Владимиром Зеленским и встретятся с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Ожидается, что делегация парламента Чехии в ходе переговоров заявят о поддержке и намерении оказать всевозможную помощь Украине в конфликте с Россией.