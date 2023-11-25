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Делегация парламента Чехии прибыла в Украину

Делегация парламента Чехии прибыла в Украину Делегация парламента Чехии прибыла с однодневным визитом в Украину.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 13:22
Делегация парламента Чехии прибыла в Украину

Делегация парламента Чехии прибыла с однодневным визитом в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает чешское информационное агентство CTK.

Спикеры Палаты депутатов (нижней палаты) Чехии Маркета Пекарова-Адамова и Сената (верхней палаты) Милош Выстрчил будут приняты президентом Украины Владимиром Зеленским и встретятся с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Ожидается, что делегация парламента Чехии в ходе переговоров заявят о поддержке и намерении оказать всевозможную помощь Украине в конфликте с Россией.

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Версия на азербайджанском языке Çexiya parlamentinin nümayəndə heyəti Ukraynaya gəlib
Версия на английском языке Delegation of Czech Parliament arrives in Ukraine

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