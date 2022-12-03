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Делегация парламента Австралии 5 декабря посетит Тайвань

Делегация парламента Австралии 5 декабря посетит Тайвань Делегация депутатов австралийского парламента во главе с бывшим вице-премьером страны, лидером Национальной партии Австралии (НПА) Барнаби Джойсом 5 декабря посетит Тайвань.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 06:51
Делегация парламента Австралии 5 декабря посетит Тайвань

Делегация депутатов австралийского парламента во главе с бывшим вице-премьером страны, лидером Национальной партии Австралии (НПА) Барнаби Джойсом 5 декабря посетит Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета The Australian.

По ее данным, во время пятидневного рабочего визита австралийские парламентарии проведут встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и официальными лицами. Они обсудят вопросы двусторонней торговли, реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, а также перспективы заключения соглашения о свободной торговле. Кроме того, депутаты планируют посетить важнейшие тайваньские предприятия и провести переговоры с бизнесменами.

Отметим, что предстоящий визит австралийских парламентариев станет первым с 2019 года, когда Тайбэй посетили Скотт Моррисон, на тот момент возглавлявший правительство страны, и некоторые министры кабинета. Как отмечает газета, информация о предстоящей поездке "тщательно скрывалась до последнего момента, чтобы исключить попытки Пекина повлиять на ситуацию и убедить власти Австралии отменить визит".

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Avstraliya Parlamentinin nümayəndə heyəti Tayvana səfər edəcək”

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