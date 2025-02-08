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Делегация ОЗХО встретилась с новым руководством Сирии впервые после свержения Асада

Делегация ОЗХО встретилась с новым руководством Сирии впервые после свержения Асада Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Дамаск для первой встречи с новым руководством Сирии после свержения режима Башара Асада.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 17:17
Делегация ОЗХО встретилась с новым руководством Сирии впервые после свержения Асада

Делегация Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Дамаск для первой встречи с новым руководством Сирии после свержения режима Башара Асада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АР.

В Дамаске делегация встретилась с президентом переходного периода Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел Асадом Хасаном аль-Шибани. Ожидается, что стороны обсудят дальнейшее сотрудничество и обеспечат доступ инспекторов к объектам.

Одной из главных тем обсуждения стала судьба токсичных химикатов, находившихся под контролем бывшего режима. Организация требует, чтобы новые власти Сирии соблюдали международные нормы хранения и уничтожения опасных веществ, таких как хлорный газ и зарин.

Визит делегации стал первым с 2022 года, поскольку ранее ухудшение отношений между ОЗХО и правительством Асада препятствовало проведению инспекций.

После свержения Асада посредником в контактах ОЗХО с новым сирийским руководством выступает посольство Катара в Гааге.

ОЗХО ранее обвиняла Башара Асада в использовании химического оружия, в том числе против гражданского населения в годы гражданской войны.

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