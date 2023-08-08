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Делегация ООН, Афросоюза и ECOWAS направится в Нигер в ближайшее время

Делегация ООН, Афросоюза и ECOWAS направится в Нигер в ближайшее время Совместная делегация из представителей ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) направится в Нигер в ближайшее время.
Другие страны
8 августа 2023 г. 13:28
Делегация ООН, Афросоюза и ECOWAS направится в Нигер в ближайшее время

Совместная делегация из представителей ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) направится в Нигер в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Международное французское радио (RFI).

"Новая делегация должна отправиться в столицу Нигера для обсуждения. На этот раз это будет тройка, состоящая из представителей ECOWAS, Африканского союза и ООН. Трое посланников от этих учреждений должны отправиться в Ниамей в ближайшее время. Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества", - говорится в сообщении.

30 июля члены ECOWAS на саммите в столице Нигерии Абудже осудили переворот в Нигере и дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры вплоть до использования силы. Однако после истечения ультиматума было принято решение о проведении еще одной встречи на уровне ECOWAS в Нигерии 10 августа.

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