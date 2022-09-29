Делегация немецких депутатов посетит Тайвань 2-6 октября

Делегация немецких депутатов в составе семи человек, представляющих разные политические партии, совершит визит в Тайбэй со 2 по 6 октября.

Делегация немецких депутатов в составе семи человек, представляющих разные политические партии, совершит визит в Тайбэй со 2 по 6 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг внешнеполитическое ведомство острова.

Делегацию возглавит Клаус-Петер Вильш - председатель парламентской группы, курирующей связи с Тайванем. Он и его коллеги встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Уильямом Лаем, руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У, спикером Законодательного юаня (парламента) Ю Сикунем, а также посетят научный парк с целью обсуждения сотрудничества в области высоких технологий.

Напряженность вокруг Тайваня резко усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории Тайваня. Вслед за этим остров посетило еще несколько иностранных делегаций, в том числе японских законодателей и французских сенаторов. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая".