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Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии прибыла в понедельник на Тайвань.
Другие страны
3 июля 2023 г. 10:22
Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии прибыла в понедельник на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

По его данным, делегацию возглавляет конгрессмен от штата Оклахома Кевин Херн. В нее также вошли Берджес Оуэнс, Майк Флад, Майк Коллинс, Рассел Фрай и Кейт Селф.

Визит будет проходить с 3 по 7 июля. В ходе него делегацию примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, у конгрессменов также состоятся встречи с ее заместителем Лай Циндэ, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе) и с представителями других органов власти и экспертных кругов.

С 27 по 29 июня на Тайване находилась другая делегация Палаты представителей во главе с председателем комитета по вооруженным силам республиканцем Майком Роджерсом. Она стала одной из крупнейших за последние годы делегаций Палаты представителей Конгресса США - в нее вошли девять конгрессменов. Они обсудили с представителями острова региональную безопасность, торговлю, инвестиции и другие вопросы.

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Версия на английском языке US congressional delegation arrives in Taiwan

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