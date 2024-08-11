Делегация Конгресса США прибыла с визитом на Тайвань

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань.

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань.

Как передает Report , об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

Делегация во главе с Мэрилин Стрикланд (штат Вашингтон) состоит из четырех женщин-парламентариев. В ее состав также вошли Джулия Браунли (Калифорния), Джилл Токуда (Гавайи), Жасмин Крокет (Техас). Визит продлится с 11 по 15 августа.

Делегацию примут глава администрации Тайваня Лай Циндэ и его заместитель Сяо Мэйцинь, а также глава внешнеполитического ведомства острова Линь Цзялун. В ходе этих контактов американская делегация планирует обсудить сотрудничество между США и Тайванем, вопросы безопасности в Тайваньском проливе и в регионе в целом.

Джилл Токуда в июне 2023 года приезжала на Тайвань в составе делегации во главе с председателем комитета Палаты представителей США по вооруженным силам республиканцем Майком Роджерсом. Ее коллеги прибыли на остров впервые.