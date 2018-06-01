Делегация КНДР прибыла в Белый дом

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Делегация КНДР во главе с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем прибыла в Белый дом, где передаст президенту США Дональду Трампу послание от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию прибытия эмиссара КНДР в прямом эфире ведут местные новостные телекомпании.

Как сообщают многочисленные американские корреспонденты пресс-пула Белого дома, ожидается, что Ким Ён Чхоль встретится сначала с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Планируется, что затем эмиссара КНДР примет президент США Дональд Трамп.