Делегация КНДР передаст президенту США письмо от Ким Чен Ына

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Делегация Северной Кореи передаст президенту Дональду Трампа письмо лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

"Заместитель председателя Ким Ён Чхоль планирует поехать в Вашингтон, чтобы передать персональное письмо Ким Чен Ына", - отметил американский чиновник. Помпео считает, что диалог США и КНДР представляет собой "историческую возможность для мира и процветания" обеих сторон.