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    Делегация КНДР передаст президенту США письмо от Ким Чен Ына

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/  Делегация Северной Кореи передаст президенту Дональду Трампа письмо лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. 

    "Заместитель председателя Ким Ён Чхоль планирует поехать в Вашингтон, чтобы передать персональное письмо Ким Чен Ына", - отметил американский чиновник. Помпео считает, что диалог США и КНДР представляет собой "историческую возможность для мира и процветания" обеих сторон.

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