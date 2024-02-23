Делегация Израиля отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников

Израильская делегация отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников из сектора Газа.
Как передает Report, об этом сообщило радио Kan.
Делегацию возглавляют руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава израильской службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар. Во Франции они встретятся в том числе с главой американского ЦРУ Уильямом Бернсом.
На встрече также будут присутствовать премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель. Они вылетели во Францию на частном бизнес-джете, принадлежащем израильскому бизнесмену.