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Делегация Израиля отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников

Делегация Израиля отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников Израильская делегация отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников из сектора Газа.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 16:51
Делегация Израиля отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников

Израильская делегация отправилась в Париж для переговоров по освобождению заложников из сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщило радио Kan.

Делегацию возглавляют руководитель израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа и глава израильской службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар. Во Франции они встретятся в том числе с главой американского ЦРУ Уильямом Бернсом.

На встрече также будут присутствовать премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и глава египетской разведки Аббас Камель. Они вылетели во Францию на частном бизнес-джете, принадлежащем израильскому бизнесмену.

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