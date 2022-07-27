Делегация Израиля направится в РФ для обсуждения ситуации с агентством "Сохнут"

Израильская правительственная делегация, задачей которой будет попытка урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства "Сохнут" в России, отправится в Москву в среду вечером.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия правительства еврейского государства.
"По заданию премьер-министра [Израиля] Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером (в среду, 27 июля 2022 года) и проведет встречи с компетентными должностными лицами в РФ", - говорится в сообщении.