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Делегация Израиля направится в РФ для обсуждения ситуации с агентством "Сохнут"

Делегация Израиля направится в РФ для обсуждения ситуации с агентством "Сохнут" Израильская правительственная делегация, задачей которой будет попытка урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства "Сохнут" в России, отправится в Москву в среду вечером.
Другие страны
27 июля 2022 г. 17:02
Делегация Израиля направится в РФ для обсуждения ситуации с агентством Сохнут

Израильская правительственная делегация, задачей которой будет попытка урегулирования ситуации вокруг работы Еврейского агентства "Сохнут" в России, отправится в Москву в среду вечером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия правительства еврейского государства.

"По заданию премьер-министра [Израиля] Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером (в среду, 27 июля 2022 года) и проведет встречи с компетентными должностными лицами в РФ", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Israeli delegation to head to Moscow tonight to meet with Russian officials
Версия на азербайджанском языке İsrail Moskvaya nümayəndə heyəti göndərib

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