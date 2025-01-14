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Делегация "Исламского джихада" прибудет в Доху для участия в переговорах по Газе

Делегация "Исламского джихада" прибудет в Доху для участия в переговорах по Газе Представители палестинского радикального движения "Исламский джихад" прибудут в столицу Катара во вторник вечером для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
14 января 2025 г. 20:18
Делегация Исламского джихада прибудет в Доху для участия в переговорах по Газе

Представители палестинского радикального движения "Исламский джихад" прибудут в столицу Катара во вторник вечером для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"Сегодня вечером высокопоставленная делегация "Исламского джихада" прибудет в Доху для обсуждения финальных деталей соглашения о прекращении огня", - говорится в документе. Информации о составе делегации пока не приводится.

Отметим, что в данный момент в Дохе проходит очередной раунд переговоров по Газе. Представитель МИД Катара и палестинское движение ХАМАС - союзник "Исламского джихада" - почти одновременно объявили, что консультации вышли на финальную стадию.

После завершения текущего раунда в Дохе переговорщики проведут еще несколько встреч в Каире.

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