Делегация "Исламского джихада" прибудет в Доху для участия в переговорах по Газе

Представители палестинского радикального движения "Исламский джихад" прибудут в столицу Катара во вторник вечером для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Представители палестинского радикального движения "Исламский джихад" прибудут в столицу Катара во вторник вечером для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале радикалов.

"Сегодня вечером высокопоставленная делегация "Исламского джихада" прибудет в Доху для обсуждения финальных деталей соглашения о прекращении огня", - говорится в документе. Информации о составе делегации пока не приводится.

Отметим, что в данный момент в Дохе проходит очередной раунд переговоров по Газе. Представитель МИД Катара и палестинское движение ХАМАС - союзник "Исламского джихада" - почти одновременно объявили, что консультации вышли на финальную стадию.

После завершения текущего раунда в Дохе переговорщики проведут еще несколько встреч в Каире.