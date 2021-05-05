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Делегация Индии на саммите G7 в Лондоне самоизолировалась в полном составе

Делегация Индии на саммите G7 в Лондоне самоизолировалась в полном составе Такое решение приняли из-за заражения коронавирусом двух делегатов
Другие страны
5 мая 2021 г. 12:41
Делегация Индии на саммите G7 в Лондоне самоизолировалась в полном составе

Делегация Индии, участвующая в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении правительства Великобритании.

Отмечается, что уход на самоизоляцию после положительных результатов анализов на коронавирус предусмотрен специальным протоколом, разработанным для первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении.

Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

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