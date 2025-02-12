О нас

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня

Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмена пленными.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 17:06
Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмена пленными.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении движения.

"Делегация под руководством главы движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайя прибыла в Каир и начала встречи с египетскими официальными лицами в рамках контроля за выполнением соглашения о прекращении огня и обмене пленными через технические группы и братьев-посредников", - сказано в заявлении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке HƏMAS nümayəndə heyəti atəşkəs razılaşmasını müzakirə etmək üçün Qahirəyə gedib

Самое читаемое

Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
ФотоУстановлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре – ОБНОВЛЕНО
6 февраля 2025 г. 14:31
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
Скрипку Страдивари продали на аукционе Sotheby's за $11,25 млн
8 февраля 2025 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi