Делегация ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения соглашения о прекращении огня

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмена пленными.

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС прибыла в Каир для обсуждения выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмена пленными.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении движения.

"Делегация под руководством главы движения ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайя прибыла в Каир и начала встречи с египетскими официальными лицами в рамках контроля за выполнением соглашения о прекращении огня и обмене пленными через технические группы и братьев-посредников", - сказано в заявлении.