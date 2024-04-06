О нас

Делегация ХАМАС отправится 7 апреля в Каир для обсуждения соглашения по Газе

Делегация ХАМАС отправится 7 апреля в Каир для обсуждения соглашения по Газе Представители палестинского радикального движения ХАМАС в воскресенье, 7 апреля, прибудут в столицу Египта для обсуждения дальнейших действий по заключению договоренностей с израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 16:31
Делегация ХАМАС отправится 7 апреля в Каир для обсуждения соглашения по Газе

Представители палестинского радикального движения ХАМАС в воскресенье, 7 апреля, прибудут в столицу Египта для обсуждения дальнейших действий по заключению договоренностей с израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель руководства движения.

"Завтра, в воскресенье, делегация ХАМАС отправится в Каир по приглашению египетской стороны для обсуждения соглашения о прекращении огня в палестинском секторе", - указал член руководства ХАМАС, слова которого привел телеканал Al Jazeera. По его утверждению, в последние несколько часов между главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и посредниками прошли "интенсивные переговоры по вопросу о возобновлении переговоров" по указанным вопросам.

Лидер ХАМАС, добавил представитель руководства движения, "подтвердил посредникам, что любой раунд переговоров должен начинаться "на основе принятия [израильской стороной] требований о полном выводе армии Израиля из сектора Газа и возвращении в свои дома перемещенных лиц".

Некоторое время назад телеканал Al Hadath передал, что новый раунд непрямых переговоров об урегулировании ситуации в Газе должен начаться в египетской столице в начале наступающей недели.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Определился потенциальный соперник Карабаха в первом квалификационном раунде ЛЧ
Определился потенциальный соперник "Карабаха" в первом квалификационном раунде ЛЧ
1 апреля 2024 г. 11:05
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
Азербайджан в январе увеличил импорт газа из Туркменистана в 2,5 раза
2 апреля 2024 г. 18:25
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
Азербайджан и ЕБРР обсудили проведение первого аукциона по ВИЭ
2 апреля 2024 г. 18:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
Главный специалист АФФА получила назначение от УЕФА
1 апреля 2024 г. 09:49
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
В Азербайджане более 60 тысяч работающих пенсионеров
2 апреля 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi