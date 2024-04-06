Делегация ХАМАС отправится 7 апреля в Каир для обсуждения соглашения по Газе

Представители палестинского радикального движения ХАМАС в воскресенье, 7 апреля, прибудут в столицу Египта для обсуждения дальнейших действий по заключению договоренностей с израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.

Представители палестинского радикального движения ХАМАС в воскресенье, 7 апреля, прибудут в столицу Египта для обсуждения дальнейших действий по заключению договоренностей с израильской стороной о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель руководства движения.

"Завтра, в воскресенье, делегация ХАМАС отправится в Каир по приглашению египетской стороны для обсуждения соглашения о прекращении огня в палестинском секторе", - указал член руководства ХАМАС, слова которого привел телеканал Al Jazeera. По его утверждению, в последние несколько часов между главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и посредниками прошли "интенсивные переговоры по вопросу о возобновлении переговоров" по указанным вопросам.

Лидер ХАМАС, добавил представитель руководства движения, "подтвердил посредникам, что любой раунд переговоров должен начинаться "на основе принятия [израильской стороной] требований о полном выводе армии Израиля из сектора Газа и возвращении в свои дома перемещенных лиц".

Некоторое время назад телеканал Al Hadath передал, что новый раунд непрямых переговоров об урегулировании ситуации в Газе должен начаться в египетской столице в начале наступающей недели.