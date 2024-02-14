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Делегация ХАМАС отправилась в Каир на переговоры с посредниками из Египта и Катара

Делегация ХАМАС отправилась в Каир на переговоры с посредниками из Египта и Катара Делегация палестинского радикального движения ХАМАС направилась в Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 12:54
Делегация ХАМАС отправилась в Каир на переговоры с посредниками из Египта и Катара

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС направилась в Каир для переговоров с посредниками из Египта и Катара.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники в ХАМАС.

"Источник в ХАМАС сообщил, что делегация направляется в египетскую столицу на встречу с посредниками из Египта и Катара после того, как представители Израиля провели переговоры во вторник", - сообщает агентство.

Посредники в переговорах стремятся привести стороны конфликта к прекращению огня, пока Израиль не начал полномасштабное наступление на юге анклава на город Рафах, где укрываются 1,4 млн палестинцев. Риск большого числа жертв среди гражданского населения побудил даже ближайших союзников Израиля предостеречь его от атаки на город, отмечает агентство.

Ранее сообщалось о том, что директор ЦРУ Ульям Бернс и глава разведслужбы Израиля "Моссад" Давид Барнеа проведут переговоры с египетскими и катарскими чиновниками.

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Версия на английском языке Hamas delegation heads to Cairo to meet Egyptian and Qatari mediators

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