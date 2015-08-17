​Делегация ХАМАС направляется в Каир для обсуждения перемирия с Израилем

Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Делегация из представителей палестинского движения ХАМАС высокого ранга направляется в Египет для проведения переговоров о возможном долгосрочном перемирии с Израилем, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Руководить делегацией, по данным источников газеты Jerusalem Post, будет один из лидеров движения ХАМАС Исмаил Хания. Помимо Египта, как ожидается, представители палестинского движения посетят Катар и Турцию.

По данным других источников газеты, делегация палестинского движения была приглашена в Каир на встречу с главой египетского разведывательного управления "для обсуждения усилий по достижению долгосрочного перемирия с Израилем".