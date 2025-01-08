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Делегация Госдепа США обсудила в Дамаске смягчение санкций против Сирии

Делегация Госдепа США обсудила в Дамаске смягчение санкций против Сирии Делегация Госдепартамента США посетила Дамаск и обсудила с новым руководством Сирии вопрос смягчения санкций против этой страны.
Другие страны
8 января 2025 г. 22:32
Делегация Госдепа США обсудила в Дамаске смягчение санкций против Сирии

Делегация Госдепартамента США посетила Дамаск и обсудила с новым руководством Сирии вопрос смягчения санкций против этой страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их информации, в делегацию также вошли представители администрации избранного президента США Дональда Трампа. Отмечается, что американские чиновники встретились с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Помимо вопроса о смягчении санкций делегация обсудила с сирийскими официальными лицами ситуацию в сфере безопасности и усилия, предпринимаемые новыми властями для борьбы с терроризмом, говорится в сообщении.

Отметим, что 6 января Министерство финансов США вывело из-под американских санкций сделки, касающиеся отправки энергоресурсов, властей Сирии, денежных переводов, в том числе через ЦБ этой арабской республики.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmiləri Dəməşqdə Suriyaya qarşı sanksiyaların yumşaldılmasını müzakirə edib

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