Делегация Госдепа США обсудила в Дамаске смягчение санкций против Сирии

Делегация Госдепартамента США посетила Дамаск и обсудила с новым руководством Сирии вопрос смягчения санкций против этой страны.

Делегация Госдепартамента США посетила Дамаск и обсудила с новым руководством Сирии вопрос смягчения санкций против этой страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

По их информации, в делегацию также вошли представители администрации избранного президента США Дональда Трампа. Отмечается, что американские чиновники встретились с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Помимо вопроса о смягчении санкций делегация обсудила с сирийскими официальными лицами ситуацию в сфере безопасности и усилия, предпринимаемые новыми властями для борьбы с терроризмом, говорится в сообщении.

Отметим, что 6 января Министерство финансов США вывело из-под американских санкций сделки, касающиеся отправки энергоресурсов, властей Сирии, денежных переводов, в том числе через ЦБ этой арабской республики.