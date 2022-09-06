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Делегация французских сенаторов 7 сентября прибудет на Тайвань

Делегация французских сенаторов 7 сентября прибудет на Тайвань Делегация Сената Франции в составе пяти человек в среду прибудет с шестидневным визитом на Тайвань.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 16:51
Делегация французских сенаторов 7 сентября прибудет на Тайвань

Делегация Сената Франции в составе пяти человек в среду прибудет с шестидневным визитом на Тайвань.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило внешнеполитическое ведомство острова.

Оно уточнило, что делегацию возглавит заместитель председателя сенатского комитета по европейским делам Кирилл Пеллеват. Он уже посещал Тайбэй в 2016 и 2017 годах.

Запланированы встречи с заместителем главы администрации Тайваня Уильямом Лаем, спикером Законодательного юаня (парламента) Ю Сикунем, другими должностными лицами. Стороны намерены обсудить проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, сотрудничество в сфере технологий и инноваций, цепочки поставок и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отметило ведомство.

Это первая политическая делегация крупной европейской страны, которая посетит остров после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкую реакцию Пекина, который начал военные учения в регионе.

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