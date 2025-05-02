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Делегация ЕС в Узбекистане ознакомилась с проектами модернизации ирригационных систем Узбекистана

Делегация ЕС в Узбекистане ознакомилась с проектами модернизации ирригационных систем Узбекистана Делегация из 12 послов и представителей государств-членов Европейского Союза ознакомились с результатами проекта ЕС по управлению водными ресурсами Ферганской долины.
Другие страны
2 мая 2025 г. 13:01
Делегация ЕС в Узбекистане ознакомилась с проектами модернизации ирригационных систем Узбекистана

Делегация из 12 послов и представителей государств-членов Европейского Союза ознакомились с результатами проекта ЕС по управлению водными ресурсами Ферганской долины.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Узбекистане.

Отмечается, что проект финансировался ЕС и был направлен на модернизацию ирригационных и дренажных систем в Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.

Делегация отметила, что усилия по модернизации привели к сокращению потерь воды, повышению урожайности и выведению новых сортов фруктов и овощей. В ходе визита также было отмечено влияние поддерживаемых ЕС фермерских программ, в ходе которых фермеры изучают инновационные методы ведения сельского хозяйства.

Делегаты ознакомились и с реализацией проекта малой гидроэлектростанции HYDROPOWER FOR YOU в эксклаве Узбекистана Шахимардан, который также финансируется Евросоюзом. Отмечается, что станция обеспечивает жителей эксклава стабильной электроэнергией.

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