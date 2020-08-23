О нас
Report Georgia

Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами

Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами Глава находящейся в Бамако делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Другие страны
23 августа 2020 г. 19:56
Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами

Глава находящейся в Бамако делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Journal du Mali.

В Мали аккредитованы послы всех государств постоянных членов СБ ООН.

Джонатан проинформировал собравшихся о ведущихся уже второй день делегацией ЭКОВАС встречах как с захватившими в Мали власть военными, так и удерживаемым ими отстраненным главой государства Ибрагимом Бубакаром Кейта, бывшим премьер-министром страны Бубу Сиссе и другими высокопоставленными официальными лицами, содержащимися на базе Кати.

По завершении встречи с послами делегация ЭКОВАС отбыла на новый раунд переговоров с созданным военными Национальным комитетом спасения народа (НКСН). Ранее делегацией ЭКОВАС на рассмотрение военных был переданы ряд предложений и сейчас НКСН должен дать на них свой ответ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19
В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19
23 августа 2020 г. 19:34
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими
23 августа 2020 г. 18:45
Взрыв на востоке Афганистана, 7 погибших
Взрыв на востоке Афганистана, 7 погибших
23 августа 2020 г. 17:51
Германия присвоила Навальному статус гостя канцлера
Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера"
23 августа 2020 г. 15:42
Сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком
Сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком
23 августа 2020 г. 10:03
Жара в Токио привела к гибели 148 человек
Жара в Токио привела к гибели 148 человек
23 августа 2020 г. 09:49
В Индии коронавирусом заразились более 3 млн человек
В Индии коронавирусом заразились более 3 млн человек
23 августа 2020 г. 09:37
Мэриэнн Трамп-Бэрри назвала брата беспринципным человеком
Мэриэнн Трамп-Бэрри назвала брата беспринципным человеком
23 августа 2020 г. 07:57
Названо число случаев коронавируса в Китае за сутки
Названо число случаев коронавируса в Китае за сутки
23 августа 2020 г. 07:19
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом
Лидеров Сербии и Косова пригласили на переговоры в Белый дом
23 августа 2020 г. 02:14

Последние новости

20:39
Министр по делам молодежи и спорта Болгарии заразился коронавирусом Другие страны
20:17
ВидеоВ Уджаре автомобиль упал в канал Происшествия
19:56
Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами Другие страны
19:34
В Италии за сутки зафиксировали более 1200 случаев заражения COVID-19 Другие страны
19:04
Госдеп подтвердил визит первого замгоссекретаря США в Россию В регионе
18:53
Азербайджан вышел в четвертьфинал Олимпиады Командные
18:45
В Луизиане начались беспорядки после убийства мужчины полицейскими Другие страны
18:30
УЕФА рассмотрит введение одноматчевых противостояний в плей-офф Футбол
17:51
Взрыв на востоке Афганистана, 7 погибших Другие страны
17:25
ОДКБ: Беларусь не направляла запрос об оказании помощи В регионе
16:56
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом Здоровье
16:36
Министр обороны России совершит рабочий визит в Баку Армия
16:30
Убившего журналистку мужчину посадили в тюрьму на 50 лет Это интересно
15:56
Наставник итальянского клуба заразился COVID-19 Футбол
15:42
Германия присвоила Навальному статус "гостя канцлера" Другие страны
Вся новостная лента