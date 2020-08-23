Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами

Глава находящейся в Бамако делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Глава находящейся в Бамако делегации Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан провел в воскресенье встречу с аккредитованными в Мали послами стран постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Journal du Mali.

В Мали аккредитованы послы всех государств постоянных членов СБ ООН.

Джонатан проинформировал собравшихся о ведущихся уже второй день делегацией ЭКОВАС встречах как с захватившими в Мали власть военными, так и удерживаемым ими отстраненным главой государства Ибрагимом Бубакаром Кейта, бывшим премьер-министром страны Бубу Сиссе и другими высокопоставленными официальными лицами, содержащимися на базе Кати.

По завершении встречи с послами делегация ЭКОВАС отбыла на новый раунд переговоров с созданным военными Национальным комитетом спасения народа (НКСН). Ранее делегацией ЭКОВАС на рассмотрение военных был переданы ряд предложений и сейчас НКСН должен дать на них свой ответ.