О нас

Делегация египетской разведки посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе

Делегация египетской разведки посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив в четверг, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа.
Другие страны
31 декабря 2023 г. 12:29
Делегация египетской разведки посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе

Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив в четверг, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на египетский источник.

По данным источника, одной из задач египетской делегации было получение ответа относительно готовности Израиля вывести войска из сектора Газа в случае достижения всеобъемлющего соглашения.

Однако делегация вернулась, не получив никакого ответа, поскольку официальные лица израильского правительства подтвердили, что эти вопросы будут обсуждаться на военном совете, а затем Египту будет предоставлен ответ на них.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Назначен заместитель Ким Чен Ына в военном комитете правящей партии КНДР
Назначен заместитель Ким Чен Ына в военном комитете правящей партии КНДР
31 декабря 2023 г. 12:08
Bloomberg: Богатейшие люди мира компенсировали убытки 2022 года
Bloomberg: Богатейшие люди мира компенсировали убытки 2022 года
31 декабря 2023 г. 11:28
Корабль США сбил две ракеты хуситов в Красном море
Корабль США сбил две ракеты хуситов в Красном море
31 декабря 2023 г. 11:16
Кандидат в президенты США пообещал закрыть ФБР в случае избрания
Кандидат в президенты США пообещал закрыть ФБР в случае избрания
31 декабря 2023 г. 10:47
В США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов
В США предупредили, чем обернется отстранение Трампа от президентских выборов
31 декабря 2023 г. 10:30
Буркина-Фасо изменила статус французского языка на рабочий
Буркина-Фасо изменила статус французского языка на рабочий
31 декабря 2023 г. 10:11
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
Евросоюз решил поэтапно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенген
31 декабря 2023 г. 10:00
В Венесуэле заявили, что оставят армию развернутой до ухода британского корабля из Гайаны
В Венесуэле заявили, что оставят армию развернутой до ухода британского корабля из Гайаны
31 декабря 2023 г. 09:25
Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг
Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг
31 декабря 2023 г. 08:57
Лавров: России все равно, кто одержит победу на президентских выборах в США
Лавров: России все равно, кто одержит победу на президентских выборах в США
31 декабря 2023 г. 08:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi