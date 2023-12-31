Делегация египетской разведки посетила Израиль для обсуждения перемирия в Газе

Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив в четверг, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа.

Делегация египетской разведки посетила Тель-Авив в четверг, чтобы сблизить позиции по возможному соглашению о прекращении войны в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила арабская газета Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на египетский источник.

По данным источника, одной из задач египетской делегации было получение ответа относительно готовности Израиля вывести войска из сектора Газа в случае достижения всеобъемлющего соглашения.

Однако делегация вернулась, не получив никакого ответа, поскольку официальные лица израильского правительства подтвердили, что эти вопросы будут обсуждаться на военном совете, а затем Египту будет предоставлен ответ на них.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.