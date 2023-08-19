Делегация ECOWAS встретилась с отстраненным президентом Нигера

Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), прибывшие в Ниамей, встретились с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), прибывшие в Ниамей, встретились с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, на встрече с Базумом, в частности, присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.

Согласно информации, каких-либо серьезных обсуждений на встрече не велось, а представители сообщества приехали в первую очередь для того, чтобы ознакомиться с условиями содержания отстраненного президента.