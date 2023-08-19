О нас

Делегация ECOWAS встретилась с отстраненным президентом Нигера

Делегация ECOWAS встретилась с отстраненным президентом Нигера Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), прибывшие в Ниамей, встретились с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом.
Другие страны
19 августа 2023 г. 22:43
Делегация ECOWAS встретилась с отстраненным президентом Нигера

Члены делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), прибывшие в Ниамей, встретились с отстраненным президентом Нигера Мохамедом Базумом.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, на встрече с Базумом, в частности, присутствовал возглавляющий делегацию бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар.

Согласно информации, каких-либо серьезных обсуждений на встрече не велось, а представители сообщества приехали в первую очередь для того, чтобы ознакомиться с условиями содержания отстраненного президента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ECOWAS nümayəndə heyəti Nigerin devrilmiş prezidenti ilə görüşüb

Другие новости из категории

В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей
В Пермском крае в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 15 детей
19 августа 2023 г. 23:16
ЕС может наложить санкции на Польшу из-за запрета на ввоз украинского зерна
ЕС может наложить санкции на Польшу из-за запрета на ввоз украинского зерна
19 августа 2023 г. 21:38
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,0
19 августа 2023 г. 20:56
Rheinmetall в ближайшие дни начнет ремонтировать танки в Украине
Rheinmetall в ближайшие дни начнет ремонтировать танки в Украине
19 августа 2023 г. 20:07
В большинстве департаментов Франции объявлен оранжевый уровень угрозы из-за жары
В большинстве департаментов Франции объявлен оранжевый уровень угрозы из-за жары
19 августа 2023 г. 19:55
В Болгарии автобус с нелегальными мигрантами попал в аварию, есть пострадавшие
В Болгарии автобус с нелегальными мигрантами попал в аварию, есть пострадавшие
19 августа 2023 г. 19:19
СМИ: В Пакистане задержали экс-главу МИД
СМИ: В Пакистане задержали экс-главу МИД
19 августа 2023 г. 18:46
Зеленский: В Украине будут производить шведские БМП CV-90
Зеленский: В Украине будут производить шведские БМП CV-90
19 августа 2023 г. 18:25
Le Monde сообщила о выдаче Нигером Франции разрешения на интервенцию
Le Monde сообщила о выдаче Нигером Франции разрешения на интервенцию
19 августа 2023 г. 17:23
Глава разведки Словакии задержан по делу о превышении полномочий
Глава разведки Словакии задержан по делу о превышении полномочий
19 августа 2023 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi