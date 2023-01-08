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Делегация депутатов Бундестага отправилась с визитом на Тайвань

Делегация депутатов Бундестага отправилась с визитом на Тайвань Группа депутатов фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП, входит в правящую коалицию) в Бундестаге отправилась с визитом на Тайвань. Делегацию возглавляют зампредседателя партии Йоханнес Фогель и глава комитета парламента по обороне Мари-А
Другие страны
8 января 2023 г. 19:38
Делегация депутатов Бундестага отправилась с визитом на Тайвань

Группа депутатов фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП, входит в правящую коалицию) в Бундестаге отправилась с визитом на Тайвань. Делегацию возглавляют зампредседателя партии Йоханнес Фогель и глава комитета парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Привет от меня и Мари-Агнес Штрак-Циммерман из самолета, направляющегося на Тайвань", - написал в Twitter Фогель, сопроводив свой пост фото с главой парламентского комитета. По информации агентства DPA, в состав делегации входят порядка 10 человек.

В октябре прошлого года немецкие законодатели дважды посещали Тайвань, что привело к осложнению отношений между Пекином и Берлином. Международная напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа прошлого года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.

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