Делегация Дамаска проведет новую встречу с Де Мистурой 18 апреля

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Делегация Дамаска намерена провести новую встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой 18 апреля, рассчитывает получить реакцию на свои предложения, высказанные в пятницу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге глава делегации правительства Башар Джаафари.

"Мы проведем новую встречу с де Мистурой в понедельник в 11:00", - сказал Джаафари.

Он добавил, что ждет на переговорах в понедельник реакции спецпосланника ООН на предложения Дамаска.

В ходе предыдущего раунда переговоров сторонам так и не удалось выйти на прямой диалог: каждая из делегаций по очереди встречалась со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой.