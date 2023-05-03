Делегации Турции, России и Украины планируют встречу по зерновой сделке 5 мая в Стамбуле

Встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению "зерновой сделки" планируется 5 мая в Стамбуле.

Встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению "зерновой сделки" планируется 5 мая в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил министр нацобороны Турции Хулуси Акар.

"Заместители министров обороны Турции, Украины и России планируют встретиться в Стамбуле в пятницу, 5 мая. В ходе встречи будут обсуждаться некоторые вопросы, в частности, зерновая инициатива. Мы надеемся, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок. Потому что это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран. В этом контексте можем сказать, что стороны благосклонно относятся к продлению этого периода. Наше желание - продлить эту инициативу без каких-либо проблем", - отметил он.

Ранее сообщалось о том, что переговоры будут проведены 3 мая.

Отметим, что зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители Турции, Украины, России и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из украинских портов.

С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.