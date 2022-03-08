Делегации Евросоюза покинули зал ОЗХО при выступлении представителей РФ

Все делегации Европейского союза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления представителей России. Об этом сообщил посол Франции в Нидерландах Люис Васси, пере

Все делегации Европейского союза и ряда их партнеров покинули зал заседаний Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во время выступления представителей России. Об этом сообщил посол Франции в Нидерландах Люис Васси, передает сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

«Все делегации ЕС в Исполнительном заседании и многие партнеры решили покинуть зал, когда российская делегация говорила о нашем «цинизме», хотя в действительности отрицала основные факты об Украине и о других вопросах, которыми занимается ОЗХО», - написал французский дипломат на своей странице в Twitter.

Васси также сообщил, что в ходе мероприятия от имени Евросоюза прочитал заявление о событиях на Украине.