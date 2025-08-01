Делегации ЦАХАЛ не разрешили пронести флаги Израиля в лагерь Биркенау

Делегации ЦАХАЛ не разрешили пронести флаги Израиля в лагерь Биркенау

Делегации ЦАХАЛ не разрешили пронести флаги Израиля в концентрационный лагерь Биркенау (Польша), куда она прибыла для участия в церемонии в память жертв Холокоста.

Как передает Report со ссылкой на газету Ynet, это первый подобный случай за всю историю памятных мероприятий в концентрационных лагерях.

Сообщается, что делегация из 180 израильских офицеров и сотрудников служб безопасности, участвовавших в программе памяти жертв Холокоста "Свидетели в форме", была остановлена у входа и местный полицейский отказался пропустить их с флагами.

"Ни одна церемония не прерывалась на полпути — ни в концентрационном лагере Треблинка, ни в Варшаве, ни в лагере Майданек. Это говорит о том, что мы все еще боремся с антисемитизмом в Европе ", - сообщил изданию один из участников акции.