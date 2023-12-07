Действующий президент Литвы намерен баллотироваться на второй срок

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что будет баллотироваться на новый срок на предстоящих в 2024 году выборах.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что будет баллотироваться на новый срок на предстоящих в 2024 году выборах.

Как сообщает Report, об этом пишут местные СМИ.

"Я настроен и готов продолжить начатую работу. Я приму участие в выборах президента Литовской Республики в мае 2024 года и надеюсь, что народ Литвы предоставит мне прочный мандат доверия, как это было в 2019 году", - заявил он на пресс-конференции.

Науседа был избран президентом в 2019 году, победив во втором туре нынешнего премьер-министра Ингриду Шимоните.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае.