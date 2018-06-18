Действующий президент Колумбии поздравил победителя выборов

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос поздравил победителя выборов нового главы государства Ивана Дуке.

"Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить и пожелать ему всего самого лучшего. Предложил ему всю помощь от правительства, чтобы провести четкую и спокойную передачу власти", – написал Сантос в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Также действующий президент Колумбии поздравил избирательные власти и силы безопасности страны со спокойным проведением выборов. "Наша демократия вышла из выборов, усилившись", — отметил Сантос.

По последним данным национального избирательного совета страны, побеждает на выборах кандидат Дуке от правых сил, получая более 10,3 миллиона голосов (53,97%) после подсчета 99,8%. Его соперник Густаво Петро набрал более чуть более 8 миллионов голосов (41,81%).