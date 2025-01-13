Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах с 74,66% голосов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,66% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных с 99,48% избирательных участков.

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,66% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных с 99,48% избирательных участков.

Как передает Report , об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

По ее информации, на основании данных, поступивших с 6 720 из 6 755 избирательных участков, Миланович набирает 1 114 383 голоса избирателей (74,66%). Независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", получает 378 172 голоса (25,34%). Явка избирателей составила 44,16%.

Миланович в первом туре, состоявшемся 29 декабря прошлого года, получил поддержку 49,09% избирателей, его основной соперник Приморац - 19,35%.