О нас

Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах с 74,66% голосов

Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах с 74,66% голосов Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,66% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных с 99,48% избирательных участков.
Другие страны
13 января 2025 г. 02:14
Действующий президент Хорватии Миланович побеждает на выборах с 74,66% голосов

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получает 74,66% голосов избирателей по итогам прошедшего второго тура выборов главы государства после обработки данных с 99,48% избирательных участков.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) республики.

По ее информации, на основании данных, поступивших с 6 720 из 6 755 избирательных участков, Миланович набирает 1 114 383 голоса избирателей (74,66%). Независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", получает 378 172 голоса (25,34%). Явка избирателей составила 44,16%.

Миланович в первом туре, состоявшемся 29 декабря прошлого года, получил поддержку 49,09% избирателей, его основной соперник Приморац - 19,35%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya DSK: Zoran Milanoviç seçkilərdə 74,66 % səslə qalibdir

Самое читаемое

Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
На суде по делу французского шпиона Мартина Райана зачитан обвинительный акт
7 января 2025 г. 11:54
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
G1: ВВС Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL
7 января 2025 г. 00:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi