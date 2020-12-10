Действующий президент Ганы победил на выборах главы государства

Нана Акуфо-Аддо, который является действующим президентом Ганы, одержал победу на состоявшихся 7 декабря выборах главы государства и переизбран на второй срок.

Нана Акуфо-Аддо, который является действующим президентом Ганы, одержал победу на состоявшихся 7 декабря выборах главы государства и переизбран на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила глава избирательной комиссии Ганы Джин Менса.

"Нана Акуфо-Аддо набрал 51,59% голосов избирателей, он победил в первом туре и получил полномочия управлять страной в течение предстоящих четырех лет с 7 января 2021 года по 6 января 2025 года", - цитирует главу избиркома ганский новостной портал Graphic. По ее словам, ближайший конкурент действующего главы государства Джон Драмани Махама набрал 47,36% голосов избирателей. Оставшиеся голоса распределились между остальными 10 кандидатами, которые участвовали в прошедших президентских выборах.

Глава избиркома подчеркнула, что выборы прошли мирно и без инцидентов. Всего проголосовали 13 434 574 избирателя. "Из них 6 730 413 поддержали Нану Акуфо-Аддо, а 6 214 889 - Джона Драмани Махаму", - отметила Менса. Состоявшиеся президентские выборы стали для Акуфо-Аддо и Драмани Махамы третьими по счету, в которых они вместе принимали участие. В 2012 году победил Махама, в 2016 и 2020 годах - Акуфо-Аддо.

Отметим, что действующая конституция Ганы ограничивает двумя сроками нахождение одного лица на посту президента.