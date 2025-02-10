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Действующий президент Эквадора лидирует на выборах главы государства

Действующий президент Эквадора лидирует на выборах главы государства Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа лидирует на выборах главы государства и может победить в первом туре.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 03:04
Действующий президент Эквадора лидирует на выборах главы государства

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа лидирует на выборах главы государства и может победить в первом туре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты экзитпола, которые опубликовал телеканал Teleamazonas.

По этим данным, Нобоа поддержали 50,12% избирателей, его основную соперницу Луису Гонсалес - 42,21%. Для победы кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов или не менее 40%, но при условии, что от ближайшего соперника его будут отделять не менее 10 процентных пунктов.

Нобоа был избран на досрочных выборах президента в октябре 2023 года. Его приход к власти совпал с обострением кризиса в сфере безопасности. В январе 2024 года глава государства подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. В случае переизбрания он обещает продолжить свою политику в сфере безопасности, в том числе строительство мегатюрем для особо опасных преступников.

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