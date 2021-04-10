Действующий президент Джибути победил на выборах

На президентских выборах, которые проходили в пятницу, участвовало два кандидата

Действующий президент Джибути Исмаил Омар Гелле набрал на прошедших в стране выборах 98,58%, что позволяет ему переизбраться на пятый срок.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, предварительные результаты голосования озвучил глава МВД страны.

На президентских выборах, которые проходили в пятницу, участвовало два кандидата. Действующий лидер страны, 73-летний Исмаил Омар Гелле, и 56-летний бизнесмен Закария Исмаил Фарах. Гелле выступал от "Союза за президентское большинство" (UMP), Фарах – как независимый кандидат.

Также он указал, что окончательные итоги в скором времени должен сообщить конституционный совет страны.

Явка на выборах, по словам премьер-министра Джибути Абдулкадера Камиля Мохамеда, превысила 77%.

Действующий президент страны после объявления результатов поблагодарил голосовавших "за доверие".

Исмаил Омар Гелле стал президентом страны в 1999 году и впоследствии переизбирался в 2005, 2011, 2016 годах. Президент в Джибути избирается на шестилетний срок.